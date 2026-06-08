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Сотрудник «Рубежноетепло» погиб в ЛНР при атаке дрона ВСУ

В Луганской Народной Республике беспилотник атаковал специализированный транспорт предприятия «Рубежноетепло». Информацию обнародовали в региональном Министерстве строительства. В результате погиб один человек.

Источник: Life.ru

Удар пришёлся по автомобилю в тот момент, когда бригада возвращалась с места проведения восстановительных работ. Один сотрудник организации скончался на месте.

Ещё один работник получил ранение. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности о его состоянии не приводятся.

В ведомстве уточнили, что атака была совершена вражеским БПЛА. Иные детали случившегося и тип применённого дрона не раскрываются.

Ранее два сотрудника «Луганскводы» пострадали при налёте дрона.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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