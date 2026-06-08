Под Воронежем 60-летнего мужчину будут судить за попытку убийства соседа

В Острогожске завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, который пытался убить своего знакомого. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд. Об этом в региональном СУ СК сообщили 8 июня.