Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем 60-летнего мужчину будут судить за попытку убийства соседа

Мужчина в Острогожске пытался убить знакомого.

В Острогожске завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, который пытался убить своего знакомого. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд. Об этом в региональном СУ СК сообщили 8 июня.

По данным ведомства, в феврале текущего года на улице Кирова во время ссоры обвиняемый достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Стрелок после это попытался скрыться, но его задержали полицейские. Пострадавший выжил — ему вовремя успели оказать медицинскую помощь.

Следователи собрали доказательства вины мужчины: против него говорят показания очевидцев и самого потерпевшего, а также результаты экспертиз.