Требуют четыре миллиарда: за что криптоблогер Арут Назарян попал в тюрьму в ОАЭ

Затем под откос пошла музыкальная карьера Назаряна. Слушатели считали его рэпером, накручивающим прослушивания за деньги. Доставалось и другим артистам, которые записывали с ним совместные композиции. В 2023 году в Сети раскритиковали рэпера Кизару за то, что он якобы за крупную сумму согласился спеть вместе с Назаряном. Тогда же блогер поругался с Моргенштерном*. Рэпер возмутился, что «криптомиллиардер» без его ведома прорекламировал в их совместном клипе букмекерскую контору. А в начале 2024 года Назарян покинул лейбл Bugatti Music.