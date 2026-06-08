Требуют четыре миллиарда: за что криптоблогер Арут Назарян попал в тюрьму в ОАЭ

Блогера Арута Назаряна, который называл себя «криптомиллиардером», отправили в арабскую тюрьму за управление биржей без лицензии. Суд назначил ему штраф в четыре миллиарда рублей, но денег у мужчины не оказалось: в 2022 году его признали банкротом. Ранее Назарян писал рэп, выпускал совместные песни с Моргенштерном*, Люсей Чеботиной, Big Baby Tape и другими артистами. Чем был известен «криптомиллиардер» и почему он рискует больше не вернуться на родину, выясняла «Вечерняя Москва».
Чем был известен Назарян.
Большая часть биографии Арута Назаряна известна лишь с его собственных слов. Он родился в 1988 году в Узбекистане. Мальчика воспитывала мать-одиночка, денег у семьи было немного. С 14 лет подросток стал подрабатывать: мыл автомобили, продавал арбузы и трудился официантом.
В 2007 году Назарян отправился в Санкт-Петербург погостить у бабушки. Позднее мужчина рассказывал, что ему так понравилась Северная столица, что после школы он решил в ней остаться. Он якобы поступил на экономиста в Санкт-Петербургский государственный университет.
После получения диплома о высшем образовании Назарян вернулся в Узбекистан и открыл ночной клуб, но прогорел и закрыл бизнес. После этого мужчина, по его собственным словам, переехал на оставшиеся деньги в Дубай. Первое время будущему «криптомиллиардеру» приходилось ночевать на пляже, пока он не устроился работать продавцом-консультантом в бутик Ralph Lauren.
Подкопив денег, Назарян запустил сайт по продаже онлайн-игр. Затем в 2014 году он по совету друга вложил 100 долларов в криптовалюту, купив биткоин. Тремя годами позже курс монеты вырос до 20 тысяч долларов, и капитал Назаряна увеличился в несколько раз. После этого мужчина продал унаследованный от родителей дом, а полученные деньги вновь потратил на покупку биткоинов. Эти вложения тоже окупились.
После внезапного финансового взлета Назарян основал криптобиржу Bistox и венчурный фонд Morningstar Ventures, инвестирующий в различные бизнес-идеи. Еще он открыл автопарк и стал сдавать машины в аренду. Тогда же мужчина стал вести блог, в котором учил подписчиков инвестировать в криптовалюту. Спустя время, когда он стал популярнее, в 2023 году мужчина запустил образовательную платформу Arut Academy для обучения инвестициям.
Параллельно Назарян развивал музыкальную карьеру. Он читал рэп и записывал совместные песни с артистами Алишером Моргенштерном*, Big Baby Tape, Люсей Чеботиной, The Limba и Элджеем.
Банкротство и обвинения в мошенничестве.
Со временем по соцсетям стали распространяться слухи о том, что Назарян находится на грани банкротства. Причиной тому стали проблемы с биржей Bistox. Начиная с 2021 года клиенты стали массово жаловаться, что не могут вывести деньги. Затем пользователи Сети обнаружили, что в открытом доступе отсутствуют регистрационные данные проекта. Биржу стали называть «скамом» и «фальшивкой», а ее создателя — мошенником. Сам блогер эти слухи никак не комментировал.
Затем под откос пошла музыкальная карьера Назаряна. Слушатели считали его рэпером, накручивающим прослушивания за деньги. Доставалось и другим артистам, которые записывали с ним совместные композиции. В 2023 году в Сети раскритиковали рэпера Кизару за то, что он якобы за крупную сумму согласился спеть вместе с Назаряном. Тогда же блогер поругался с Моргенштерном*. Рэпер возмутился, что «криптомиллиардер» без его ведома прорекламировал в их совместном клипе букмекерскую контору. А в начале 2024 года Назарян покинул лейбл Bugatti Music.
Весной того же года Назарян дал большое интервью журналистке Ксении Собчак, тем самым только подогрев слухи о своем банкротстве и мошеннических схемах. Сначала он признался, что закончил всего девять классов школы и купил три диплома о высшем образовании. Затем он не смог подтвердить, что действительно является «криптомиллиардером» и имеет недвижимость в Дубае.
Еще через пару месяцев Назарян опубликовал в блоге видео, в котором признался, что стал банкротом еще в 2022 году. По словам мужчины, он пытался создать видимость богатства, чтобы не потерять свои проекты и «репутацию миллиардера».
Как Назарян попал за решетку.
8 июня 2026 года стало известно, что Арут Назарян находится в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам блогера-расследователя Андрея Алистарова, который связался со знакомыми «миллиардера», мужчина попал в тюрьму минимум в феврале 2026 года. Незадолго до этого Назарян сообщил, что потратил все свои активы и распродает имущество, чтобы погасить долги. Причиной возбуждения уголовного дела в отношении Назаряна стало управление криптобиржей без лицензии.
— Главная проблема заключалась в отсутствии лицензии на территории ОАЭ. То есть нужно было получить лицензию, чтобы открывать криптобиржу, — рассказал блогер Алистаров на своей странице в соцсетях.
Прокуратура запрашивала для Назаряна шесть лет лишения свободы, но суд избрал более мягкий срок: два года тюрьмы. Также мужчине назначили штраф в размере 200 миллионов дирхамов (почти четыре миллиарда рублей).
Дело Аяза Шабутдинова: кто он такой и в чем его обвиняют, сколько людей пострадало от его мошенничества.
Так как бизнесмен обанкротился еще в 2022 году, денег на погашение штрафа у него нет. Telegram-канал Baza пишет, что без погашения этого долга перед судом Назарян не сможет покинуть территорию ОАЭ. Представители Арута пытались оспорить вынесенный блогеру приговор, однако суд не стал смягчать наказание.
Осенью 2025 года стало известно о смерти еще одного криптоинвестора — Романа Новака, называвшего себя другом бизнесмена Павла Дурова. Его похитили и убили в ОАЭ вместе с женой. Супруги стали жертвами вымогателей. Организаторами преступления могли быть россияне. Ранее Новак был замешан в нескольких финансовых скандалах, в том числе в обмане инвесторов на 500 миллионов долларов.
*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.