Двух нижегородок осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Установлено, что девушки через мессенджер получали координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков. После получения запрещенных веществ они фасовали их на более мелкие партии для разового употребления, а затем оборудовали «закладки» на территории Нижнего Новгорода, прилагая соответствующие фото и координаты местности.