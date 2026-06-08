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Двух нижегородок осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Они будут отбывать наказание в колонии.

Советский районный суд Нижнего Новгорода признал двух местных жительниц виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщается в макс-канале прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что девушки через мессенджер получали координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков. После получения запрещенных веществ они фасовали их на более мелкие партии для разового употребления, а затем оборудовали «закладки» на территории Нижнего Новгорода, прилагая соответствующие фото и координаты местности.

За свою деятельность злоумышленницы рассчитывали получить денежное вознаграждение. Незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными, назначено наказание в виде девяти лет и девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что группу из пяти нижегородок осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ.