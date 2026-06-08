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Официанты чуть заживо не сварили двухлетнего ребенка во время кулинарного шоу

В турецком Измире двухлетняя девочка едва не сварилась заживо во время масляного шоу в кебабной.

В турецком Измире двухлетняя девочка едва не сварилась заживо во время масляного шоу в кебабной. Официант подавал искендер-донер, когда ручка сковороды с кипящим маслом сломалась. Содержимое вылилось прямо на ребёнка. Об этом пишет Habler.

Малышка Меркан пришла в ресторан в районе Борнова вместе с матерью и другими родственниками. Семья сидела рядом с кухней. Камеры наблюдения зафиксировали момент подачи блюда: официант поднёс к столу шипящую сковороду, но ручка внезапно сломалась, и кипящее масло вылилось на девочку, сидевшую у прохода. В зале началась паника, ребёнок кричал от боли. Прибывшие врачи диагностировали у Меркан глубокие ожоги второй степени на руке, талии и ноге.

Лечение, по словам матери, было мучительным. Кроме того, после травмы девочка, которая только начала говорить, полностью замолчала.

Семья также говорит, что компания не проявила должного внимания к пострадавшей. В ночь после инцидента региональный менеджер позвонил ей и заявил, что проблемы с масляными шоу не могут решить уже 20 лет.

Суд признал виновными только официанта и управляющего, присудив им штрафы в размере 7,5 и 11,2 тысячи турецких лир соответственно. Мать ребенка считает такой исход несправедливым и требует привлечь к ответственности руководство сети.

«Я хочу, чтобы наказывали руководителей компании, а не официанта. Пусть прекратят устраивать такие шоу в ресторанах. Эти демонстрации должны быть полностью запрещены», — заявила женщина.

Ранее в Таиланде обезьяна убила шестилетнего мальчика.