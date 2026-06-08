Официанты чуть заживо не сварили двухлетнего ребенка во время кулинарного шоу

Малышка Меркан пришла в ресторан в районе Борнова вместе с матерью и другими родственниками. Семья сидела рядом с кухней. Камеры наблюдения зафиксировали момент подачи блюда: официант поднёс к столу шипящую сковороду, но ручка внезапно сломалась, и кипящее масло вылилось на девочку, сидевшую у прохода. В зале началась паника, ребёнок кричал от боли. Прибывшие врачи диагностировали у Меркан глубокие ожоги второй степени на руке, талии и ноге.