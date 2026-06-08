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В Скадовске из-за атаки беспилотника ВСУ на АЗС погиб мужчина

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Скадовске, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ атаковали автозаправочную станцию, где в этот момент была очередь на заправку. В результате удара погиб мужчина», — сообщил губернатор.

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