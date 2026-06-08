Мужчина отдал тысячи долларов за квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме

Китаец заплатил аванс в размере 17 тысяч долларов. Застройщик сдвинул сроки, но всё-таки дом был введён в эксплуатацию. Когда Шэнь попросил ключи от новой недвижимости, представители фирмы развели руками, мол, квартиры нет вместе с целым этажом. Мужчине предложили внести доплату и взять жильё на другом этаже. Но у него попросту не было денег. Внесённые средства застройщик не вернул. Шэнь обратился в суд. Но до сих пор не получил всей суммы.