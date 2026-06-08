В Беларуси пенсионеру может грозить семь лет тюрьмы за доллары из копилки

В стране за изготовление, хранение с целью сбыта или сам сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность по статье 221 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или же лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.