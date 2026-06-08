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В Беларуси пенсионеру может грозить семь лет тюрьмы за доллары из копилки

В Беларуси пенсионеру может грозить до семи лет тюрьмы из-за долларов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пенсионеру может грозить семь лет тюрьмы за доллары из копилки. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

В Бресте 77-летний местный житель в одном из отделений банка предъявил сомнительную долларовую банкноту из своей копилки. Он не знал, что купюра является поддельной. Данный факт подтвердила экспертиза.

По словам пенсионера, он давно копил сбережения и часто бывал за границей. Поэтому он не смог вспомнит, откуда именно мог привезти фальшивую банкноту.

В стране за изготовление, хранение с целью сбыта или сам сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность по статье 221 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или же лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

Тем временем в Витебской области милиция поймала пенсионера с очень странным пистолетом на резинках и проволоке.

Кстати, в Минске 19-летняя девушка из-за доставки цветов разделась перед камерой.

А еще милиция задержала минчанина из-за обувной ложки.