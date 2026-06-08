В Беларуси пенсионеру может грозить семь лет тюрьмы за доллары из копилки. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
В Бресте 77-летний местный житель в одном из отделений банка предъявил сомнительную долларовую банкноту из своей копилки. Он не знал, что купюра является поддельной. Данный факт подтвердила экспертиза.
По словам пенсионера, он давно копил сбережения и часто бывал за границей. Поэтому он не смог вспомнит, откуда именно мог привезти фальшивую банкноту.
В стране за изготовление, хранение с целью сбыта или сам сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность по статье 221 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или же лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.
Тем временем в Витебской области милиция поймала пенсионера с очень странным пистолетом на резинках и проволоке.
Кстати, в Минске 19-летняя девушка из-за доставки цветов разделась перед камерой.
А еще милиция задержала минчанина из-за обувной ложки.