При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 310 украинских дронов самолётного типа. Как уточнили в Министерстве обороны, массированная атака шла с 20:00 до 08:00 по московскому времени, аппараты подавляли над одиннадцатью российскими регионами — Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.