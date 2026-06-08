Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе дрона ВСУ по АЗС в Скадовске погиб мужчина

Мирный житель погиб при ударе беспилотника ВСУ по АЗС в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

В момент атаки на объекте выстроилась очередь из автомобилистов. В результате сброса боеприпаса смертельные травмы получил один мужчина.

Глава области подчеркнул, что станция была сугубо гражданским сооружением. Никаких военных целей на её территории не находилось.

«Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям», — заявил Сальдо. Он назвал произошедшее очередным преступлением киевского режима против населения региона и выразил слова сочувствия семье и близким погибшего.

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 310 украинских дронов самолётного типа. Как уточнили в Министерстве обороны, массированная атака шла с 20:00 до 08:00 по московскому времени, аппараты подавляли над одиннадцатью российскими регионами — Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше