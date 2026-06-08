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Пассажирский лайнер экстренно приземлился из-за трещины в лобовом стекле

Лайнер авиакомпании Aurigny экстренно сел в Саутгемптоне из-за трещины на лобовом стекле.

Лайнер авиакомпании Aurigny экстренно сел в Саутгемптоне из-за трещины на лобовом стекле. Самолёт следовал с острова Гернси в Манчестер, сообщает BBC.

Посадку выполнили в воскресенье, 7 июня, в качестве меры предосторожности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В авиакомпании подтвердили, что все чувствуют себя нормально.

Пассажиров доставили в пункт назначения на автобусе. Для обратного рейса в Гернси перевозчик пообещал предоставить другое воздушное судно.

Причины появления трещины выясняются.

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