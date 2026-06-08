Индонезия срочно эвакуирует людей из прибрежных зон

Из-за мощного подземного толчка, произошедшего у южного побережья Филиппин, власти Индонезии распорядились вывести жителей из северных территорий. Ожидается, что цунами также достигнет берегов Японии, сообщает AFP.
Местное агентство по чрезвычайным ситуациям велело населению самых опасных районов подняться на возвышенности. Под действие приказа попадают столица провинции Северный Сулавеси город Манадо, область Горонтало и остров Сангихе.
Как пишет газета Yomiuri, японские метеорологи предсказывают волны высотой около одного метра. Спасательные службы настоятельно рекомендуют всем, кто находится в море, немедленно выбраться на сушу и отойти подальше от береговой линии.
Первая волна, по расчётам синоптиков, уже должна была подойти к острову Мияко и району Яэяма в префектуре Окинава. Цунами ожидается также у побережья префектуры Ибараки.
Землетрясение зафиксировали у филиппинского архипелага в понедельник в 8:38 по местному времени (это соответствует 3:38 мск). Разные сейсмологические службы оценивают его магнитуду в диапазоне от 7,8 до 8,2.
Количество погибших при землетрясении на Филиппинах выросло.
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