Родственник Аташян назвал журналистку «проституткой» из-за вопроса об ущербе

Аташян задержали в аэропорту в Минске. Она хотела улететь в Дубай, чтобы там «обдумать сложившуюся ситуацию». Подозреваемую доставили в Москву, где ей предъявили обвинение в мошенничестве. Ее адвокат заявил, что она не хотела обманывать блогеров. По его словам, Аташян пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих. Как художница обманула блогеров — в материале «Вечерней Москвы».