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Землетрясение произошло в Алматинской области

В двух селах Алматинской области — Саты и Жалагаш — произошло землетрясение. Интенсивность в баллах составила 2,5 и 2 соответственно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: AP 2024

По данным ведомства, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 8 июня в 21:55 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 111 км на юго-восток от Алматы. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Алматинской область, Кегенский район, с. Саты 2,5 б.; Алматинской область, Кегенский район, с. Жалагаш 2 б.

Напомним, несколькими днями ранее землетрясение почувствовали в Алматы и трех областях Казахстана.

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