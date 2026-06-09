Землетрясение произошло в Алматинской области

По данным ведомства, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 8 июня в 21:55 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр расположен в 111 км на юго-восток от Алматы. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Алматинской область, Кегенский район, с. Саты 2,5 б.; Алматинской область, Кегенский район, с. Жалагаш 2 б.
Напомним, несколькими днями ранее землетрясение почувствовали в Алматы и трех областях Казахстана.
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