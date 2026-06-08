В Москве поймали банду серийных угонщиков машин

Задокументировано пять эпизодов, совершённых с июня по октябрь прошлого года. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей. При силовой поддержке росгвардейцев полицейские задержали подозреваемых и изъяли две похищенные иномарки, устройства для блокировки сигналов, ключи от разных марок, а также автомобиль, на котором фигуранты выезжали на угоны.