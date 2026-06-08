В Москве поймали банду серийных угонщиков машин

Сотрудники Главного управления уголовного розыска вместе со столичными полицейскими обезвредили группу, специализировавшуюся на кражах дорогих иномарок. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего задержаны шесть человек, четверо из них уже имели судимости. Им предъявлено обвинение в серии хищений транспортных средств. Преступники выслеживали во дворах кроссоверы корейского и японского производства.
Технология была отработана: злоумышленники глушили сигнализацию с помощью специальных устройств, проникали в салон, заводили двигатель и уезжали. После этого машину перегоняли в лесополосу Подмосковья, где отключали GPS-трекер. Дальнейшая судьба автомобилей — продажа или разбор на запчасти.
Задокументировано пять эпизодов, совершённых с июня по октябрь прошлого года. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей. При силовой поддержке росгвардейцев полицейские задержали подозреваемых и изъяли две похищенные иномарки, устройства для блокировки сигналов, ключи от разных марок, а также автомобиль, на котором фигуранты выезжали на угоны.
Главное следственное управление московской полиции возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Липецкой области пьяного водителя без прав нашли спящим в соседней деревне.
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