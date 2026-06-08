В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

В Белгородском округе в селе Отрадное от взрыва FPV-дрона пострадала машина. В селе Шагаровка загорелся ещё один автомобиль — пожар уже потушен. Также повреждены две легковушки, фасад и остекление коммерческого здания. На трассе Головино — Политотдельский от удара беспилотника разбиты стёкла и двери легкового автомобиля. В селе Красный Октябрь огонь полностью уничтожил ГАЗель. В посёлке Дубовое повреждена кабина грузового транспорта.