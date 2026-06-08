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ВСУ атаковали дроном АЗС в Скадовске, погиб мирный житель

Удар Киева пришелся по заправочной станции, где в этот момент стояла очередь из машин.

Источник: Комсомольская правда

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Скадовск. В результате вражеского удара погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы Херсонской области в момент атаки БПЛА ВСУ на автозаправке собралась очередь из машин. Владимир Сальдо отметил, что украинские войска целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и мирному населению, и принес соболезнования родственникам погибшего.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о бессмысленности террористических атак ВСУ против мирных жителей, подчеркнув, что они не смогут переломить ситуацию на поле боя и предотвратить неминуемое поражение киевского режима. По ее словам, это лишь «отчаянное вымещение злобы» киевского режима на гражданском населении.

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