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На Камчатке приостановлены поиски 78-летней пенсионерки

Поисковая операция, продолжавшаяся 8 июня, не принесла результатов. В ней участвовали 19 человек — спасатели МЧС, кинологи, полицейские, волонтёры и родственники пропавшей. За день наземным способом обследовали 1,5 квадратного километра леса, а всего с начала поисков — восемь квадратных километров в районе посёлка Нагорного, прилегающей территории, кладбища и ручья Жёлтый. С помощью беспилотника проверили ещё 0,9 квадратного километра. Дальнейшие поиски будут организованы по запросу полиции. Женщина 1948 года рождения вышла из дома на прогулку 6 июня после полудня и не вернулась. Родственники искали её самостоятельно, а с наступлением темноты обратились в полицию.

Поисковая операция, продолжавшаяся 8 июня, не принесла результатов. В ней участвовали 19 человек — спасатели МЧС, кинологи, полицейские, волонтёры и родственники пропавшей. За день наземным способом обследовали 1,5 квадратных километра леса, а всего с начала поисков — восемь квадратных километров в районе посёлка Нагорного, прилегающей территории, кладбища и ручья Жёлтый. С помощью беспилотника проверили ещё 0,9 квадратных километра. Дальнейшие поиски будут организованы по решению полиции.

Женщина 1948 года рождения вышла из дома на прогулку 6 июня после полудня и не вернулась. Родственники искали её самостоятельно, но с наступлением темноты всё же решили обратиться в полицию.

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