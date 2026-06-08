На Камчатке приостановлены поиски 78-летней пенсионерки

Поисковая операция, продолжавшаяся 8 июня, не принесла результатов. В ней участвовали 19 человек — спасатели МЧС, кинологи, полицейские, волонтёры и родственники пропавшей. За день наземным способом обследовали 1,5 квадратного километра леса, а всего с начала поисков — восемь квадратных километров в районе посёлка Нагорного, прилегающей территории, кладбища и ручья Жёлтый. С помощью беспилотника проверили ещё 0,9 квадратного километра. Дальнейшие поиски будут организованы по запросу полиции. Женщина 1948 года рождения вышла из дома на прогулку 6 июня после полудня и не вернулась. Родственники искали её самостоятельно, а с наступлением темноты обратились в полицию.