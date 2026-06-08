Мужчина разбил плафон на эскалаторе станции «Южная» в московском метро

В марте житель Москвы разбил стекло уезжавшего автобуса из-за того, что вышел не на своей остановке. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок на улице Лобачевского на западе Москвы. Мужчина бросил пакет в сторону уезжавшего автобуса, разбил стекло и скрылся.