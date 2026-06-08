Мужчина разбил плафон на эскалаторе станции «Южная» в московском метро

Мужчина разбил плафон светильника на эскалаторе станции «Южная» Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
— Установлено, что на станции «Южная» мужчина поднимался на эскалаторе и умышленно нанес удар рукой по плафону освещения, расположенному на балюстраде. В результате противоправных действий осветительное устройство полностью разбилось, — говорится в материале.
Через несколько часов 43-летнего москвича задержали у него дома на Кировоградской улице. В отношении него возбудили уголовное дело о вандализме. На опубликованном видео мужчина признает вину и раскаивается в содеянном.
Пострадавших в результате инцидента нет.
В марте житель Москвы разбил стекло уезжавшего автобуса из-за того, что вышел не на своей остановке. Инцидент произошел на одной из автобусных остановок на улице Лобачевского на западе Москвы. Мужчина бросил пакет в сторону уезжавшего автобуса, разбил стекло и скрылся.