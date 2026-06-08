Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве

Автомобиль Volvo насмерть сбил пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе. Предположительно, погибший попытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы.

Автомобиль Volvo насмерть сбил пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе. Предположительно, погибший попытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы.

— В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм погиб на месте. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — говорится в материале.

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО.