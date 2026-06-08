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Силы ПВО отразили налёт 95 дронов на регионы России

Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации за минувшие сутки сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Восьмого июня с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря. Все воздушные цели успешно поражены. Жертв и разрушений на земле нет.

А за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 310 украинских дронов самолётного типа. В Министерстве обороны уточнили, что массированная атака дронов шла с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Беспилотники подавляли над одиннадцатью российскими регионами: Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.

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