Минобороны: Российская ПВО сбила 95 украинских беспилотников 8 июня

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение дня 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— 8 июня с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.
По информации Минобороны, беспилотники были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
В ночь с 7 на 8 июня отечественные силы ПВО сбили 310 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой областей и других российских регионов.
8 июня украинские войска нанесли удар по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь, прошедшей ночью. В результате пострадал машинист, а его помощник погиб. В связи с атакой приостановили плановое движение пассажирских поездов в Крыму.