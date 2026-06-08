Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО за шесть часов сбили 95 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Точное число БПЛА по каждому региону в ведомстве не привели.

До этого, с 8:00 до 14:00 мск, над Россией сбиты 124 беспилотника. Помимо уже упомянутых регионов БПЛА перехватили над Липецкой, Смоленской и Нижегородской областями.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше