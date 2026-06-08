Российские силы ПВО за шесть часов сбили 95 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 95 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
До этого, с 8:00 до 14:00 мск, над Россией сбиты 124 беспилотника. Помимо уже упомянутых регионов БПЛА перехватили над Липецкой, Смоленской и Нижегородской областями.
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