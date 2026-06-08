Как хороший советский парень стал продавать порно с детьми: Baza выпустила спецпроект «Голубая орхидея»

Адвокат Алексей Михальчик обратил внимание, что сам по себе медицинский диагноз не является уголовно наказуемым деянием, однако ответственность наступает уже на стадии подготовки к преступлению. Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко добавила, что общественная стигма и страх осуждения мешают жертвам обращаться в правоохранительные органы.