На Оби в Томской области нашли свалку из пробирок с кровью

Ранее Life.ru рассказывал, как в польском городе Водзислав-Слёнзский на местной свалке обнаружили ювелирные украшения с бриллиантами, включая золотое кольцо с камнем примерно в три карата стоимостью около 95 тысяч злотых. От запланированного аукциона отказались по просьбе городского музея, пожелавшего сохранить находку как часть культурного наследия и включить её в экспозицию.