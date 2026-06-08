За выходные спасатели подняли из воды тела двух волгоградцев

В минувшие выходные зарегистрировано сразу два случая утопления местных жителей. Оба мужчины в возрасте, уточняют в главке МЧС по Волгоградской области.
Неосторожное поведение людей у воды привело к трагедиям в Среднеахтубинском районе, где из воды подняли тело 73-летнего мужчины и в Суровикинском районе, где в водоеме был обнаружен мужчина 62-х лет. Предположительно они отдыхали на берегах водоемов и сейчас уточняется по какой причине оказались в воде.
Спасатели настоятельно рекомендуют волгоградцам почаще разговаривать со своими пожилыми родственниками о правилах безопасности, а также помнить о том, что во многих водоемах из-за неравномерного прогрева часто возникает разница температур между слоями воды. На поверхности она может казаться теплой, а внизу оставаться ледяной.
Также особое внимание спасатели просят уделить детям.
«Напомните детям, что отдых на воде всегда должен быть под контролем взрослых. Научите своевременно обращаться за помощью к старшим и отдыхайте только на оборудованных пляжах», — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.
Ранее синоптики прогнозировали региону на июнь серьезную жару с засухой, что только способствует желанию многих отдыхающих искупаться.