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За выходные спасатели подняли из воды тела двух волгоградцев

Сотрудники МЧС бью тревогу из-за роста погибающих пожилых жителей региона.

В минувшие выходные зарегистрировано сразу два случая утопления местных жителей. Оба мужчины в возрасте, уточняют в главке МЧС по Волгоградской области.

Неосторожное поведение людей у воды привело к трагедиям в Среднеахтубинском районе, где из воды подняли тело 73-летнего мужчины и в Суровикинском районе, где в водоеме был обнаружен мужчина 62-х лет. Предположительно они отдыхали на берегах водоемов и сейчас уточняется по какой причине оказались в воде.

Спасатели настоятельно рекомендуют волгоградцам почаще разговаривать со своими пожилыми родственниками о правилах безопасности, а также помнить о том, что во многих водоемах из-за неравномерного прогрева часто возникает разница температур между слоями воды. На поверхности она может казаться теплой, а внизу оставаться ледяной.

Также особое внимание спасатели просят уделить детям.

«Напомните детям, что отдых на воде всегда должен быть под контролем взрослых. Научите своевременно обращаться за помощью к старшим и отдыхайте только на оборудованных пляжах», — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.

Ранее синоптики прогнозировали региону на июнь серьезную жару с засухой, что только способствует желанию многих отдыхающих искупаться.

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