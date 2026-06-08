За выходные спасатели подняли из воды тела двух волгоградцев

Неосторожное поведение людей у воды привело к трагедиям в Среднеахтубинском районе, где из воды подняли тело 73-летнего мужчины и в Суровикинском районе, где в водоеме был обнаружен мужчина 62-х лет. Предположительно они отдыхали на берегах водоемов и сейчас уточняется по какой причине оказались в воде.