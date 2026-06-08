Пассажир с поддельным посадочным спрятался в туалете самолёта и сорвал рейс

Когда лайнер начал отъезжать от выхода на посадку, пассажиры сообщили бортпроводникам о человеке в туалете. Орийоми не оказалось в списках, командиру воздушного судна пришлось прервать руление и вернуться в терминал. Нарушителя вывели из салона, а на борт поднялись сотрудники кинологической службы для проверки на наличие взрывчатки. В итоге вылет задержали более чем на три часа. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.