Бывшего главу экспертного совета ВАК обвинили в получении взяток

Ранее госпожа Галазова возглавляла экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки по экономической теории, финансам и мировой экономике. Орган отвечает за подготовку рекомендаций по присуждению степеней кандидата и доктора наук.