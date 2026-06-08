Пожилая женщина пострадала при ударе ВСУ по Энергодару, ее госпитализировали

— Это не «акции устрашения». Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится. Искренние слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям. А тем, кто отдает приказы на такие удары, — гореть в аду, — написал Пухов в своем Telegram-канале.