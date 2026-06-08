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Пожилая женщина пострадала при ударе ВСУ по Энергодару, ее госпитализировали

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. Пострадала пожилая женщина, ее экстренно доставили в больницу. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил глава города Максим Пухов.

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. Пострадала пожилая женщина, ее экстренно доставили в больницу. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил глава города Максим Пухов.

По словам мэра, при обстреле были полностью уничтожены два гражданских автомобиля. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.

— Это не «акции устрашения». Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится. Искренние слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям. А тем, кто отдает приказы на такие удары, — гореть в аду, — написал Пухов в своем Telegram-канале.

До этого дрон ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий в Пермском крае. Еще несколько коптеров удалось сбить. В регионе действовал режим беспилотной опасности.