Пожилая женщина пострадала при ударе ВСУ по Энергодару, ее госпитализировали

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. Пострадала пожилая женщина, ее экстренно доставили в больницу. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил глава города Максим Пухов.
По словам мэра, при обстреле были полностью уничтожены два гражданских автомобиля. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.
— Это не «акции устрашения». Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится. Искренние слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям. А тем, кто отдает приказы на такие удары, — гореть в аду, — написал Пухов в своем Telegram-канале.
До этого дрон ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий в Пермском крае. Еще несколько коптеров удалось сбить. В регионе действовал режим беспилотной опасности.