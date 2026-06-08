Тело выбросило на пляж: Снорклинг закончился для стюардессы смертельным ударом о лодку

Ранее Life.ru рассказывал, что в Бразилии акула откусила ногу 11-летнему мальчику, когда ребёнок отдыхал на пляже вместе с родственниками. Когда его вытащили из воды, он оставался в сознании и просил спасателей не дать ему умереть.