В Ростове мужчину будут судить после гибели 17-летнего юноши

По данным СК, в конце мая 2025 года ростовчанин сдавал квартиру на улице Пушкинской. При этом газовая колонка в помещении работала с неисправными вентиляцией и дымоудалением. Из-за этого, уверены следователи, после включения оборудования уровень угарного газа в квартире достиг смертельной концентрации, и молодой человек скончался.