Три человека пострадали в результате налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

Другой инцидент произошёл в селе Глотово Грайворонского округа. Там сброс с дрона обернулся для местной жительницы множественными осколочными ранениями лица и брюшной полости. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в центральную районную больницу Грайворона. Сейчас бригада хирургов борется за её жизнь, проводится оперативное вмешательство.