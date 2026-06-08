«За донаты била по голове»: Истощённую хаски изъяли у изверга-блогерши под Петербургом

20-летняя блогерша постоянно «зарабатывала» на своей собаке Милке. Она просила донаты на пса, а также на своё «развитие». Жители Сланцев хорошо знают девушку. По их словам, она постоянно дерётся с сожителем, громит квартиру и устраивает попойки. Активистка рассказала, что была шокирована кадрами избиения пса и написала блогерше. Но та собаку не продала.