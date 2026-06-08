Суд в Москве оправдал косметолога, которая провела в СИЗО пять лет

Зимой 2021 года суд оправдал москвичку, но в мае 2023 года судебный процесс возобновили. Жукову вновь задержали и поместили в СИЗО. В 2023 году суд опять вынес ей оправдательный приговор, но расследование продолжилось. В 2025 году женщина ушла на СВО в качестве медсестры. Её вызвали на судебный процесс для дачи показаний. Жукова не смогла приехать вовремя, что стало новым поводом для отпарвки в изолятор. В общей сложности она провела в застенках 1814 дней, что стало рекордом.