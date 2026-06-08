«Жгучий сюрприз»: Работник соцслужбы мазал перцем чили туалетную бумагу в дамской уборной и попал под суд

Кроме того, в период с января по апрель подозреваемый не менее семи раз проникал в эту же уборную, устанавливая миниатюрные видеокамеры. Жертвами скрытой съёмки стали четверо женщин. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли опасную туалетную бумагу. Сам злоумышленник в итоге сдался властям.