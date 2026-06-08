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Два человека пострадали при пожаре в ангаре около вокзала в Петербурге

Двое мужчин пострадали во время пожара в ангаре около Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Двое мужчин пострадали во время пожара в ангаре около Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Раненых госпитализировали, уточнили в ведомстве. По словам собеседника «Фонтанки», с одной из сотрудниц вокзала до сих пор нет связи.

Возгорание в ангаре на Минеральной улице размером 30 на 50 м произошло около 18:00 мск. Огонь распространился на 400 кв. м, его удалось локализовать. На месте продолжают работать свыше 60 сотрудников МЧС, задействованы 15 единиц техники, а также пожарный поезд с запасом 120 т воды.

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