Воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в Севастополе. Первое оповещение было сделано в 07:04. Системы противовоздушной обороны и мобильные группы работали над городом, сбивая вражеские беспилотники. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.