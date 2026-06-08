Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в Севастополе

Воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в Севастополе. Первое оповещение было сделано в 07:04. Системы противовоздушной обороны и мобильные группы работали над городом, сбивая вражеские беспилотники. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в Севастополе. Первое оповещение было сделано в 07:04. Системы противовоздушной обороны и мобильные группы работали над городом, сбивая вражеские беспилотники. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Внимание всем! Воздушная тревога! — написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены два гражданских автомобиля. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.

До этого дрон ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий в Пермском крае. Еще несколько коптеров удалось сбить. В регионе действовал режим беспилотной опасности.