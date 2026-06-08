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Мужчина надругался над школьницей на мосту в Татарстане

В Татарстане суд заключил под стражу молодого человека за надругательство над школьницей.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Татарстан суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел 26 мая текущего года на одном из мостов в городе Лениногорск. Молодой человек, зная, что школьница не достигла 14-летнего возраста, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчина был задержан на следующий день. В рамках допроса он отрицал свою причастность к совершению данного преступления. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что дети спасли пятилетнюю девочку от педофила в Тюмени.