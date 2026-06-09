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Двое человек пострадали в пожаре около Финляндского вокзала

Вечером 8 июня неподалеку от вокзала на улице Минеральной загорелся ангар.

Источник: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Двое человек пострадали в пожаре около Финляндского вокзала. Вечером 8 июня неподалеку от вокзала на улице Минеральной загорелся ангар размером 30 на 50 метров. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Поначалу пожар получил второй номер сложности, а затем, через несколько минут, его ранг был повышен до третьего.

Однако уже в 18:47 ситуация стабилизировалась, ранг пожара снизили до первого, и огонь локализовали. Работа по ликвидации последствий продолжалась по первому номеру до 20:17.

К 22:51 открытое горение было полностью ликвидировано. Для борьбы с огнем МЧС задействовало 15 единиц техники и 64 спасателя.

— Двое мужчин получили травмы и были доставлены в больницы, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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