Двое человек пострадали в пожаре около Финляндского вокзала. Вечером 8 июня неподалеку от вокзала на улице Минеральной загорелся ангар размером 30 на 50 метров. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Поначалу пожар получил второй номер сложности, а затем, через несколько минут, его ранг был повышен до третьего.