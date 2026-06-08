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Два человека пострадали при взрыве на заводе рядом с Финляндским вокзалом

Два человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе, расположенном рядом с Финляндским вокзалом, могут быть погибшие. По предварительным данным «Фонтанки», один человек погиб в ангаре, где произошел взрыв, еще двух человек завалило обрушившимся забором. Инцидент произошел в понедельник, 8 июня.

Два человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе, расположенном рядом с Финляндским вокзалом, могут быть погибшие. По предварительным данным «Фонтанки», один человек погиб в ангаре, где произошел взрыв, еще двух человек завалило обрушившимся забором. Инцидент произошел в понедельник, 8 июня.

Двух человек госпитализировали. Информация о их состоянии уточняется.

Пожар произошел на территории предприятия около 17:45. Перед этим на заводе мог произойти взрыв в ангаре, где хранятся химические реагенты, сказано в статье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (216 УК России).

В тот же день текстильный склад загорелся в подмосковном Дзержинском. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.