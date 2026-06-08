В Харьковской области грабители открыли стрельбу и бросили гранату в полицейских

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Грабители открыли огонь по полицейским и бросили в них гранату в Балаклее Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По его информации, группа злоумышленников пыталась ограбить магазин. После прибытия полиции они скрылись на автомобиле.
Но во время преследования они бросили под служебный автомобиль полиции гранату, которая взорвалась, а затем открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, отмечает издание.
Полицейские обнаружили брошенный автомобиль подозреваемых, сейчас поиски грабителей продолжаются.