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В ангаре в Петербурге ликвидировали открытое горение

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства случившегося пожара.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Пожарные в Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре в Калининском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

«В 22:51 [мск] ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), говорится в сообщении ведомства в «Максе». Следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства случившегося пожара.

В результате пожара, по данным ГУ МЧС, пострадали двое мужчин. Они госпитализированы в медицинские учреждения.

В ангаре, размером 30×50 метров, происходило горение на площади 400 кв. метров. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

Из-за пожара в ангаре пострадала инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале, сообщила пресс-служба ОЖД.

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