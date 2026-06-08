Открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала в Петербурге было ликвидировано

Открытое горение в ангаре, расположенном около Финляндского вокзала в Петербурге, удалось ликвидирован, заявило управление МЧС.
К ликвидации пожара были привлечены 64 человека, а также 15 единиц техники.
В 18:01 ранг возгорания был повышен до второго.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта.
Читайте материал «В Петербурге тушат ангар».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше