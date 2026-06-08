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Открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала в Петербурге было ликвидировано

Открытое горение в ангаре, расположенном около Финляндского вокзала в Петербурге, удалось ликвидирован, заявило управление МЧС.

Открытое горение в ангаре, расположенном около Финляндского вокзала в Петербурге, удалось ликвидирован, заявило управление МЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 64 человека, а также 15 единиц техники.

В 18:01 ранг возгорания был повышен до второго.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта.

Читайте материал «В Петербурге тушат ангар».

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