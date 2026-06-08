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Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ на автодороге Ялта — Донецк

Два человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ в Мариуполе.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки дрона ВСУ на трассе Ялта-Донецк в районе населенного пункта Кременевка погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников еще два человека пострадали в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на Скадовск в Херсонской области.

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