Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ на автодороге Ялта — Донецк

В результате атаки дрона ВСУ на трассе Ялта-Донецк в районе населенного пункта Кременевка погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки украинских беспилотников еще два человека пострадали в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на Скадовск в Херсонской области.
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