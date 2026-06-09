В Лондоне убили автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы Талайя Райли

Музыканту было 35 лет. По данным полиции Лондона, Райли обнаружили с ножевыми ранениями в районе Сильвертаун. Он скончался на месте происшествия. В ходе того же инцидента пострадал ещё один мужчина. Его жизни ничего не угрожает.