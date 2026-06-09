Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидировали

Ранее в региональном оперштабе информировали, что возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА произошло в Новороссийске, пострадавших нет.
«В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник ночью 8 июня из-за атаки БПЛА», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
К тушению привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России, добавляется в сообщении.
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