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Пожар на перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидировали

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Ранее в региональном оперштабе информировали, что возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА произошло в Новороссийске, пострадавших нет.

«В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник ночью 8 июня из-за атаки БПЛА», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».

К тушению привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России, добавляется в сообщении.

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