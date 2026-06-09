Пожар в перевалочном комплексе в Новороссийске ликвидирован

Возгорание на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, которое возникло из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как добавили в оперштабе, пострадавших из-за пожара нет. К тушению пожара были привлечены 130 человек и 39 единиц техники. Площадь возгорания там не уточнили.
Возгорание в перевалочном комплексе началось в ночь на 8 июня.
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