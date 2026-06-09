Пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области доставили в Москву

Московские врачи доставили пострадавших в ДТП в Угличском районе Ярославской области в столицу, им оказывают медпомощь в полном объеме. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
7 июня экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет.
— Центр медицины катастроф Москвы доставил 12 пострадавших в московские больницы для дальнейшего лечения, включая НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Ерамишанцева, ММНКЦ имени Боткина. Двое из них доставлены на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пациенты поступили с травмами, которые характерны для ДТП: переломы и повреждения внутренних органов. Одна пациентка с тяжелым повреждением легких — за ее жизнь борются хирурги.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что у некоторых пострадавших диагностировали переломы рук, черепно-мозговые травмы и ушибы. Утверждалось, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП устанавливаются, пострадавшим окажут необходимую помощь.