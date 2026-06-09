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Тело трехлетнего мальчика обнаружили в реке Средняя Каргалка под Оренбургом

Тело трехлетнего мальчика нашли в Оренбургском районе в реке Средняя Каргалка в селе Струково. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила региональная прокуратура.

Тело трехлетнего мальчика нашли в Оренбургском районе в реке Средняя Каргалка в селе Струково. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила региональная прокуратура.

— Прокурор области Руслан Медведев поручил провести тщательную проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался в воде, — сказано в канале ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования держат на особом контроле. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

6 июня в Астрахани погиб 11-летний ребенок — мальчик упал в реку Царев во время игры с друзьями на набережной. Водолазы, прибывшие на место трагедии, извлекли тело погибшего из воды. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

19 мая шестилетняя девочка также утонула в карьере во время прогулки с братом и друзьями в Челябинской области.