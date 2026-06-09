Тело трехлетнего мальчика обнаружили в реке Средняя Каргалка под Оренбургом

6 июня в Астрахани погиб 11-летний ребенок — мальчик упал в реку Царев во время игры с друзьями на набережной. Водолазы, прибывшие на место трагедии, извлекли тело погибшего из воды. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.