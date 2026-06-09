В Харькове произошел взрыв

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Ввоздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В Харьковской области действует воздушная тревога.
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Ввоздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.