«Второй день рождения»: мужчину с ножевыми ранениями спасли врачи Приморья

Врачи Спасской больницы спасли мужчину с тяжёлыми ножевыми ранениями. Пациента доставили в хирургическое отделение с множественными колото-резаными ранами и обильной кровопотерей. При поступлении его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«К спасению мужчины подключилась команда специалистов хирургического, реанимационного и травматологического профилей. Врачи провели обработку и ушивание ран, противошоковую терапию», — говорится в сообщении.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям медиков пациент выжил. Сейчас он находится в травматологическом отделении и постепенно идёт на поправку. Мужчина называет день поступления в больницу своим «вторым днём рождения» и благодарит, кто участвовал в спасении его жизни.
Напомним, ранее врачи Октябрьской центральной районной больницы спасли жизнь жителю Покровки, получившему тяжёлое ножевое ранение грудной клетки.