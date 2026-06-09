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«Второй день рождения»: мужчину с ножевыми ранениями спасли врачи Приморья

Благодаря оперативным действиям медиков мужчина уже идёт на поправку.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи Спасской больницы спасли мужчину с тяжёлыми ножевыми ранениями. Пациента доставили в хирургическое отделение с множественными колото-резаными ранами и обильной кровопотерей. При поступлении его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«К спасению мужчины подключилась команда специалистов хирургического, реанимационного и травматологического профилей. Врачи провели обработку и ушивание ран, противошоковую терапию», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям медиков пациент выжил. Сейчас он находится в травматологическом отделении и постепенно идёт на поправку. Мужчина называет день поступления в больницу своим «вторым днём рождения» и благодарит, кто участвовал в спасении его жизни.

Напомним, ранее врачи Октябрьской центральной районной больницы спасли жизнь жителю Покровки, получившему тяжёлое ножевое ранение грудной клетки.