«Второй день рождения»: мужчину с ножевыми ранениями спасли врачи Приморья

Благодаря слаженным и профессиональным действиям медиков пациент выжил. Сейчас он находится в травматологическом отделении и постепенно идёт на поправку. Мужчина называет день поступления в больницу своим «вторым днём рождения» и благодарит, кто участвовал в спасении его жизни.